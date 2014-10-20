Расчеты "Градов" уничтожили опорные пункты и скопление техники ВСУ

Задача реализована силами "Запада" на СВО.

Российские боевые расчеты ракетных систем залпового огня "Град" поразили опорные пункты, блиндажи и скопление боевой техники и личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими артиллерийского подразделения "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Бойцы получив координаты целей противника, оперативно прибыли на позицию для стрельбы, затем произвели залпы по целям ВСУ, после чего покинули местоположение.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ на одном из направлений СВО. пресс-служба Минобороны России

Командир боевой машины с позывным "Степ" добавил, что артиллерийский расчет работает очень слаженно, так как все друг друга понимают.

ВС РФ уничтожили замаскированный миномет под Антоновским мостом.

Фото и видео: Минобороны России