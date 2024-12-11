Задача выполнена в ходе СВО "Западом".

Российские расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" уничтожили замаскированные позиции, артиллерийские орудия и скопления живой силы Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена мотострелковой дивизии общевойсковой армии "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие продемонстрировали кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени. Съемки подтвердили уничтожение всех выявленных целей противника. Известно, что все цели ВСУ были вскрыты с помощью беспилотных летательных аппаратов, далее их точные координаты были переданы на пункт управления. Затем командирами было принято решение нанести удары расчетами гаубиц "Гиацинт-С".

Расчеты "Градов" уничтожили точки запуска БПЛА и позиции боевиков ВСУ в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России