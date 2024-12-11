Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российские артиллерийские расчеты при помощи реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили точки запуска FPV-дронов противника, а также укрепленные позиции с военнослужащими Вооруженных сил Украины и местными националистами. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на харьковском направлении. Выполненная миссия позволила обеспечить наступление штурмовиков.

Артрасчеты продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и боевикам ВСУ в зоне СВО. Во время боевых задач артиллеристы не дают возможности украинским боевикам перевести дух. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие подчеркнули, что уничтожают обнаруженные замаскированные огневые точки артиллерии, места хранения снарядов и ГСМ боевиков армии киевского режима.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28н.

Фото и видео: Минобороны России