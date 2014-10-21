Расчеты "Града" и БПЛА нанесли удар по бронетехнике ВСУ на красноармейском направлении

Задачи выполнены на красноармейском направлении в зоне СВО.

Российский боевой расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы и бронированной техники Вооруженных сил Украины, находившиеся на красноармейском направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 17 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими 90-й гвардейской танковой дивизии при "Центральной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что цели противника были успешно ликвидированы.

"Град" получил точные координаты о местонахождении пехоты и легкобронированной техники противника. Военнослужащие оперативно выдвинулись из района сосредоточения, развернули пусковую установку и произвели залп осколочно-фугасными снарядами без корректировки. пресс-служба Минобороны РФ

Расчет РСЗО действовал совместно с подразделением беспилотных летательных аппаратов (FPV-дронов). Операторы провели разведку местности, выяснили точные координаты врага, а также осуществляли контроль поражения целей ВСУ. Затем артиллеристы быстро свернули установку и отправились на заранее подготовленную запасную позицию с целью дезориентации врага.

РСЗО "Ураган" уничтожили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России