Артиллерия "Запада" выполнила задачу на СВО.

Российские артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, находившийся на территории Харьковской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 17 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами 1-ой гвардейской танковой армии при "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Воздушная разведка помогла выявить скопление личного состава и техники противника. Корректировка стрельбы по цели ВСУ и фиксация уничтожения объектов осуществлялась расчетами разведывательных дронов.

"Ураган" прибыл на огневую позицию, произвел развертывание и нанес ракетный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

За минувшие сутки в зоне ответственности группировки "Запад" армия киевского режима лишилась до 230 человек личного состава. Дополнительно ВСУ потеряли танк, бронетранспортер М113 американского производства и бронеавтомобиль HMMWV, шесть единиц автомобильной техники, а также пяти орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 шведско-британского производства..

Наземный робот "камикадзе" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России