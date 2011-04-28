Наземный робот "камикадзе" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Инженеры "Запада" рассказали о проведенной боевой операции на СВО с применением техники.

Российские военные инженеры с помощью наземного робота-камикадзе уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный на территории Харьковской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 16 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами гвардейского отдельного соединения при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции.

Известно, что в ходе ведения разведки специалистами был обнаружен труднодоступный опорный пункт, мешающий продвижению штурмовых подразделений "Запада". В полевой мастерской была произведена настройка связи, а также увеличен запас хода за счет дополнительных аккумуляторов. Бойцы организовали тестирование плат и блоков управления техники. Далее расчет выдвинулся в заданный район и с заранее подготовленной позиции запустил дрон. С его помощью робот приблизился к назначенной цели противника, аккуратно заехал в блиндаж к солдатам и произвел контролируемый подрыв противотанковой мины ТМ-62. Личный состав ВСУ, находившийся на объекте, был уничтожен.

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Фото и видео: Минобороны России