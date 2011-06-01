Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские ракетные войска ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" по пункту временной дислокации бригады Национальной гвардии Украины, уничтожив ударом более 50 местных боевиков. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 февраля 2025 года сделал руководитель пресс-службы "Западной" группировки войск Иван Бигма. Военнослужащий заметил, что дополнительно бойцы во время контрбатарейной борьбы в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки поразили у армии киевского режима 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и четыре станции спутниковой связи Starlink американского производства.

Также уничтожено 36 пунктов управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов. пресс-служба Минобороны России

Расчёты Д-30 уничтожили опорники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Фото и видео: Минобороны России