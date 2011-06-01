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РСЗО "Торнадо-С" ударом по пункту дислокации уничтожила 50 боевиков нацгвардии

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Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские ракетные войска ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" по пункту временной дислокации бригады Национальной гвардии Украины, уничтожив ударом более 50 местных боевиков. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 февраля 2025 года сделал руководитель пресс-службы "Западной" группировки войск Иван Бигма.  Военнослужащий заметил, что дополнительно бойцы во время контрбатарейной борьбы в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки поразили у армии киевского режима 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и четыре станции спутниковой связи Starlink американского производства.

Также уничтожено 36 пунктов управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов.

пресс-служба Минобороны России

Расчёты Д-30 уничтожили опорники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, рсзо, сво, торнадо-с
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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