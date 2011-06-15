Десантники "Севера" продолжают выполнять боевые задачи на СВО.

Российские расчеты гаубиц Д-30 уничтожили взводные опорные пункты с живой силой ВСУ и полевой склад боеприпасов, размещенные в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 15 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами артиллерийского подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. В ежедневном режиме бойцы ликвидируют огневые батари противника, разрушают оборонительные сооружения армии киевского режима, подавляют пункты управления. Удары наносятся высокоточным оружием по вскрытым объектам и позициям врага.

Разведчиками было обнаружено, что украинские боевики стягивают подразделения в лесной массив, рассредоточивают и.... Расчеты гаубиц Д-30 получили задачу на уничтожение живой силы в лесном массиве и с помощью корректировки БПЛА нанесли удары по целям пресс-служба Минобороны России

Огневое поражение ВСУ ведется на дальности в несколько десятков километров. Расчеты используют в работе осколочно-фугасные боеприпасы. Эти снаряды позволяют нанести максимальное огневое поражение живой силе противника.

"Восток" уничтожил две боевые бронированные машины ВСУ MaxxPro и "Козак".

Фото и видео: Минобороны России