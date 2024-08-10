"Восток" уничтожил две боевые бронированные машины ВСУ MaxxPro и "Козак"

Военнослужащие ликвидировали западную и украинскую технику в зоне СВО.

Операторы беспилотников уничтожили боевые бронированные машины MaxxPro американского производства и "Козак", находящиеся на службе у Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 14 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами при "Восточной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции

Первой целью стал бронеавтомобиль MaxxPro, уничтоженный операторами FPV-дронов в поле. Точные удары по машине, используемой противником для переброски личного состава, исключил ее дальнейшее применение. пресс-служба Минобороны России

Следующим уничтоженным автомобилем стала боевая бронированная машина "Козак", атакованная российскими военнослужащими на дорожном участке. После попадания российского дрона техника противника полностью сгорела.

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Фото и видео: Минобороны России