Артиллеристы "Запада" освоили способ разведки по звуковым волнам

Бойцы рассказали о преимуществах новой техники на СВО.

Российские военнослужащие овладели новым способом проведения артиллерийской разведки с помощью звукопринимающего устройства. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 14 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена артиллеристами из Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции Представленный бойцам аппарат улавливает звуки выстрелов огневых средств противника на расстоянии в 15 километров, а также определяет координаты их позиций. Полученные сведения далее передаются расчету беспилотников, который проводит доразведку местности.

Достаточно эффективна, мобильна и скрытна она. Люди все в безопасности и точность идет плюс-минус 100-150 метров. На третий и четвертый выстрел мы уже можем наблюдать выходы и, как минимум, узнать их огневую позицию, и проследить, куда они уходят. начальник разведки реактивного артиллерийского дивизиона "Луч"

Специалисты добавили, что на прием и обработку данных с последующей выдачей сведений операторам требуется минимальное время, что увеличивает эффективность проводимой работы.

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Фото и видео: Минобороны России