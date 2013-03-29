Бойцы рассказали об освобождении населенного пункта от контроля ВСУ.

Украинские военнослужащие рыли для себя пути сообщения внутри жилых домов во время обороны населенного пункта Пятихатки, расположенного на территории Запорожской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 14 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что противник о время наступления российских войск использовал данные маршруты и выбегал сразу на огневые позиции. Серьезную поддержку бойцам ВС РФ оказали операторы разведывательных и ударных дронов, а также расчетов минометов в продвижении штурмовых групп.

Противник прямо в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения. Они, грубо говоря, всегда находились в доме, под домом. командир батальона с позывным "Гвоздь"

Напомним, что 25 февраля председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил журналистам о том, что армия киевского режима выбита из населенного пункта Пятихатки. Командующий "Западной" группировкой войск Сергей Кузовлев от 11 апреля указал, что российские военнослужащие сражаются за контроль над четырьмя населенными пунктами по изюмскому направлению. С начала 2025 года под контроль Вооруженных сил России на данном направлении перешли 18 населенных пунктов, общая площадь освобожденной территории превысила 330 квадратных метров.

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Фото и видео: Минобороны России