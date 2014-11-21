"Центр" продолжает выполнять задачи на Александро-Калиновском направлении СВО.

Российские боевые расчеты FPV-дронов уничтожили сотни единиц бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе несколько танков Leopard немецкого производства. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 14 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими 150-й гвардейской мотострелковой дивизии и 200-й отдельной мотострелковой бригады. из соединения специального назначения при "Центральной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции на Александро-Калиновском направлении.

Бойцы записали видеоролики с моментами поражения целей противника. Кадры демонстрируют высокий уровень профессионализма отечественных расчетов, проявляемый в сражениях с ВСУ. Операторы беспилотников проявляют самообладание, выжидая необходимый момент для атаки. Они ведут работу даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны армии киевского режима. На предоставленных кадрах можно заметить не только ликвидацию танков, но и нескольких боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) YPR-765, VAB и M113, а также бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) ВСУ, направленных для эвакуации поврежденной техники.

Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России