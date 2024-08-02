Военнослужащие ликвидировали ВСУ в заброшенном доме на правом берегу реки в Херсонской области.

Российские военнослужащие из орудия "Гиацинт-Б" уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, размещенный на территории Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена группировкой войск "Днепр" представителями артиллерийского подразделения в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что ранее операторы БПЛА выявили место запуска FPV-дронов противника, находящееся на правом берегу местной реки. Далее координаты цели были оперативно переданы на пункт управления нашего дивизиона. После стрельбы расчет покинул боевую позицию и укрылся в блиндаже.

Артиллеристы, получив координаты местоположения пункта управления БПЛА ВСУ, размаскировались, навелись и предельно точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА, находившийся в заброшенном доме. пресс-служба Минобороны России

Старший офицер батареи с позывным "Двина" уточнил для СМИ, что в основном ВСУ в атаках использовали как советские орудия, так и орудия западного производства. Армия киевского режима перестала работать по ВС РФ артиллерией, так как расчеты натренировали свои навыки. Время до открытия огня с российской стороны стало гораздо быстрее, что заставило противника меньше применять западные артиллерийские установки.

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Фото и видео: Минобороны России