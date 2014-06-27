Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке

В Минобороны рассказали о выполнении десантниками задачи на СВО.

В российском министерстве по обороне в социальных сетях показатели боевую работу расчета отечественного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) разработки Тульского Конструкторского бюро Приборостроения. Сейчас техника находится в зоне проведения специальной военной операции в руках уссурийских десантников. Известно, что специалисты смогли ликвидировать опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины, расположенный в лесопосадке.

Мы находимся в районе Клещеевки, где противник пытается наступать, но у него ничего не получится. На днях нами были уничтожены БТР-4 "Буцефал", опорные и командно-наблюдательные пункты. Как только выявляем, сразу уничтожаем... командир батареи ПТУР с позывным "Турист".

Извеснто, что объект противника найден военнослужащими при помощи средств объективного видеоконтроля. Данные были переданы боевому расчету, после чего российские десантники осуществили запуск снаряда.

ОАК передала Минобороны новый серийный Ил-76МД-90А.

Фото и видео: Минобороны России