ОАК передала Минобороны новый серийный Ил-76МД-90А

В "Ростехе" рассказали о задачах воздушной техники.

Новый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан российскому министерству по обороне. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы государственной корпорации "Ростех". Специалисты пояснили, что речь идет о модернизированной модели воздушного судна Ил-76МД. Борты создаются из отечественных деталей и комплектующих. Самолет будет использоваться в целях перевозки и десантирования техники, живой силы и грузов.

В филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" изготовлен и передан заказчику очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Новое воздушное судно пополнило авиаполк военно-транспортной авиации России. пресс-служба "Ростеха"

В пресс-службы "Ростеха" пояснили, что военнослужащие получили вторую машину, которая была создана в рамках производственной программы текущего года. Они добавили, что компания "Авиастар" выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению военно-транспортной авиации современными и надежными самолетами.

Первый прямой рейс запустили из Петербурга в Алжир.

Фото и видео: Объединенная авиастроительная корпорация