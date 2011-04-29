Первый прямой рейс запустили из Петербурга в Алжир

Самолёты Boeing 737-800 авиакомпании Air Algerie будут отправляться из Северной столицы по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Сотрудники аэропорта Пулково проводили первый прямой регулярный рейс из Петербурга в Алжир. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Самолёты Boeing 737-800 компании Air Algerie будут отправляться из Северной столицы по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Петербурга самолёт вылетит в 4:15, а в Алжир прибудет в 07:15. Из Африки пассажиры отправятся в 20:30 и, и уже в 3:15 будут в Петербурге (везде обозначено местное время)

Директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши подчеркнул, что рейс стал первым в страну Африканского континента за всю историю петербургского аэропорта.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные рейсы из Архангельска в Петербург запустят с 1 августа.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково