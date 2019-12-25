Дополнительные рейсы из Архангельска в Петербург запустят с 1 августа

Пассажиры смогут воспользоваться услугами авиакомпании "Космос" 1 раз в неделю. Билеты уже доступны в продаже.

Число авиарейсов из Архангельска в Северную столицу увеличится до 12-ти с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта соседнего региона.

Пассажиры смогут воспользоваться услугами авиакомпании "Космос" 1 раз в неделю. Билеты уже доступны в продаже.

Кроме того, с 7 августа полёты из Архангельска в Петербург и обратно возобновит "Северсталь". Авиакомпания предоставит 5 рейсов в неделю.

Ранее мы сообщили о том, что Кольский полуостров стал популярным направлением среди петербуржцев.

Фото: пресс-служба аэропорта "Пулково"