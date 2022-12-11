Кольский полуостров стал популярным направлением среди петербуржцев

Авиакомпания "Россия" запустила дополнительные рейсы в Мурманскую область.

Петербуржцы стали чаще летать на Кольский полуостров. Авиакомпания "Россия" ввела дополнительные рейсы из Северной столицы в Апатиты. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково сегодня, 26 июля.

Перелеты из Пулково будут осуществляться по средам и субботам в 9:15. Судна приземлятся в Апатитах в 11:00. Вылет обратного рейса планируется на 12:00, обратно самолет прибудет в 13:45.

Отметим, что в Мурманскую область в сезон летят за рыбалкой, а зимой – для поездок на лыжах и наблюдения за северным сиянием.

Ранее на Piter.TV: петербургские водители столкнутся с ограничениями движения в районе Пулково из-за саммита Россия — Африка.

Фото: пресс-служба Пулково