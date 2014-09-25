Петербургские водители столкнутся с ограничениями движения в районе Пулково из-за саммита "Россия-Африка"

Переговоры между Россией и африканскими странами в рамках саммита, запланированные на 27 и 28 июля, приведут к ограничению движения на некоторых дорогах города.

Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга предупредила о неудобствах, которые ожидают петербургских водителей в ближайшие дни из-за проведения саммита "Россия-Африка".

Одним из затронутых участков станет дорога в Пулково, которую сузят с 24 по 30 июля. Помимо этого, движение будет перекрыто на Усть-Славянском и Петербургском шоссе с 26 по 28 июля.

Ограничения коснутся также некоторых центральных улиц Санкт-Петербурга. В период с 25 по 29 июля запретят парковку на Невском проспекте, набережной реки Мойки и площади Восстания.

Ранее сообщалось, что петербуржцам напомнили об ограничениях движения в ходе саммита "Россия-Африка"

Фото: Piter.TV