Петербургские водители столкнутся с ограничениями движения в районе Пулково из-за саммита "Россия-Африка"

Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга предупредила о неудобствах, которые ожидают петербургских водителей в ближайшие дни из-за проведения саммита "Россия-Африка".
Одним из затронутых участков станет дорога в Пулково, которую сузят с 24 по 30 июля. Помимо этого, движение будет перекрыто на Усть-Славянском и Петербургском шоссе с 26 по 28 июля.
Ограничения коснутся также некоторых центральных улиц Санкт-Петербурга. В период с 25 по 29 июля запретят парковку на Невском проспекте, набережной реки Мойки и площади Восстания.
Ранее сообщалось, что петербуржцам напомнили об ограничениях движения в ходе саммита "Россия-Африка"
Фото: Piter.TV
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