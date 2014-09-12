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Петербуржцам напомнили об ограничениях движения в ходе саммита "Россия-Африка"
Сегодня, 9:11
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Петербуржцам напомнили об ограничениях движения в ходе саммита "Россия-Африка"

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Так, некоторые улицы будут полностью перекрыты, на других запретят остановку. Кроме того, будут действовать ограничения на проезд крупногабаритного транспорта.

В четверг и пятницу, 27 и 28 июля, в Северной столице будут введены ограничения движения, связанные с проведением саммита "Россия — Африка". Обо всех изменениях на дорогах напомнила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Так, некоторые улицы будут полностью перекрыты, на других запретят остановку. Кроме того, будут действовать ограничения на проезд крупногабаритного транспорта.

С подробной информацией обо всех ограничениях можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что в  Русском музее открылась выставка, посвященная африканскому континенту.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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