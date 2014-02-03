В Русском музее открылась выставка, посвященная африканскому континенту

Экспозиция представлена в Корпусе Бенуа в рамках культурной программы форума "Россия – Африка".

В четверг, 20 июля, в Корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Африка в русском искусстве" Экспозиция представлена в рамках культурной программы форума "Россия – Африка". Генеральным партнёром выставки выступил ПАО Сбербанк.

Отметим, что выставка, посвящённая теме Африки, проводится в музее впервые. В экспозицию вошли работы, созданные художниками в ходе путешествий в страны далёкого континента. Посетители могут ознакомится с полотнами авторства братьев Чернецовых, Маковских, князя Григория Гагарина, Кузьмы Петрова-Водкина, Зинаиды Серебряковой и других. Основную часть выставки занимают акварели и этюды. Встречаются и картины в стиле ориентализм, как, например, работа Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире". В качестве дополнения к основном композиции выступают скульптуры советских мастеров, созданные в 1920-х – 1970-х г.г..

Выставка, относящая нас к теме Африки в отечественном искусстве, проводится в Русском музее впервые и претендует на то, чтобы быть сенсацией. Многие имена наших великих живописцев представлены по-новому – более 50 картин из наших фондов на экспозиции показывают, как поразила и захватила Африка русских художников. И Константин Маковский, и Зинаида Серебрякова, и Кузьма Петров-Водкин признавались в том, как развернулось их творчество после посещения Марокко, Алжира, Туниса и других стран. Сотрудничество с африканским континентом сейчас является одним из важнейших внешнеполитических треков для России. Этот диалог базируется на гуманитарном фундаменте, в первую очередь, на интересе наций к культуре друг друга. Эта выставка подчеркивает, что у русского народа этот интерес родился не сегодня. Она позволит нам совершенно по-другому посмотреть на историю наших взаимоотношений,не только на то, как мы влияем на Африку, но и как Африка с ее культурой, природой, самобытностью повлияет на наше искусство. Алла Манилова, Генеральный директор Русского музея

В Русском музее открылась уникальная выставка – интернациональная, объединяющая континенты. Её публичный показ стартует в преддверии форума "Россия – Африка". И как раз его проведение в Петербурге вдохновило нас на реализацию этого проекта. Развитие крепких экономических взаимоотношений невозможно без укрепления культурных связей. Такая дружба – на уровне искусства – помогает лучше узнать и понять друг друга. А в итоге рождается доверие и долгое сотрудничество на всех уровнях. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Выставка будет открыта до 14 августа. Участники форума "Россия – Африка" смогут посетить её, предъявив бедж.

Фото: ВКонтакте / Русский музей