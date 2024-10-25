Российский боевой расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" при гвардейском соединении ВДВ ликвидировал группу пехоты Вооруженных сил Украины, размещенную приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задача выполнена военнослужащими "Северной" группировки войск. Известно, что цель противника была выявлена десантниками при поддержке беспилотников. Затем специалисты выдвинулись на огневую точку и поразил блинжад ВСУ.
Дроны наблюдают, открываем огонь, ведем ракету, поражаем цель. Это достаточно хорошая установка. Прицельно бьет. Хватает для поражения любой брони, она пробивает. И Abrams, и Leopard.
Оператор БПЛА с позывным "Кузя"
После поражения цели армии киевского режима российские бойцы свернули пусковую установку и изменили местоположение техники. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать обнаружения противником. По словам "Кузи", те беспилотники, которые помогают в поисках боевиков, также фиксируют успешное выполнение огневых задач.
Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов в ДНР.
Фото и видео: Минобороны России
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