Задачи на СВО выполнили силы "Севера".

Российский боевой расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" при гвардейском соединении ВДВ ликвидировал группу пехоты Вооруженных сил Украины, размещенную приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задача выполнена военнослужащими "Северной" группировки войск. Известно, что цель противника была выявлена десантниками при поддержке беспилотников. Затем специалисты выдвинулись на огневую точку и поразил блинжад ВСУ.

Дроны наблюдают, открываем огонь, ведем ракету, поражаем цель. Это достаточно хорошая установка. Прицельно бьет. Хватает для поражения любой брони, она пробивает. И Abrams, и Leopard. Оператор БПЛА с позывным "Кузя"

После поражения цели армии киевского режима российские бойцы свернули пусковую установку и изменили местоположение техники. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать обнаружения противником. По словам "Кузи", те беспилотники, которые помогают в поисках боевиков, также фиксируют успешное выполнение огневых задач.

Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России