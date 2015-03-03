Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов в ДНР

Задача реализована операторами расчета "Центра" с использованием "Молнии".

Российские военнослужащие из расчета FPV-дрона самолетного типа "Молния" совершили точечные удары по позициям и бронированной технике Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что представители "Центральной" группировки сил оказали поддержку штурмовым группам, которые работают над освобождением из-под контроля киевского режима населенных пунктов в Донецкой народной республики.

Строение FPV-дрона в виде самолета позволяет развить большую скорость, чем обычный FPV-дрон и улететь с полезной нагрузкой на большее расстояние. Программное обеспечение имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что в зависимости от характера цели используются разные виды боеприпасов, в том числе речь идет о снарядах с повышенной мощностью. Такое решение позволяет использовать беспилотники для уничтожения укреплений и техники армии киевского режима. Оператор БПЛА с позывным "Боксер" объяснил СМИ, что устройство показывает высокую эффективность применения на дистанции до 35 километров.

Минобороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России