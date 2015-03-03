Задача выполнена силами "Днепра" на СВО.

Российское министерство по сообщило об уничтожении пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что речь идет об объекте противника, размещенном в селе на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Боевая задача выполнена десантниками из экипажей танков Т-90М "Прорыв".

При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА была обнаружена группа пехоты, размещавшаяся в домах оставленного мирными жителями населенного пункта. Было принято решение уничтожить ПВД огнем из новейших танков. пресс-служба Минобороны РФ

Стрельба велась с закрытых огневых позиций с расстояния более пяти километров. По окончании боевой работы российский экипаж оперативно переместился с огневой позиции в тыловую зону. Там военнослужащие замаскировали боевую технику и перезарядили орудие.

ВС РФ уничтожили подразделение БПЛА ВСУ в Курахово.

Фото и видео: Минобороны России