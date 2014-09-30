  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:50
185
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС РФ уничтожили подразделение БПЛА ВСУ в Курахово

0 0

ВС РФ выполнили задачу на СВО.

Российские Вооруженные силы с помощью авиационной бомбы ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов беспилотников и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники армии киевского режима в населенном пункте Курахово, расположенном в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики. Воздушный удар совершен по пункту временной дислокации отряда БПЛА ВСУ. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена силами "Южной" группировки войск.

Операторы БПЛА разведали место дислокации подразделения БПЛА ВСУ после чего был нанесен точный удар.

пресс-служба Минобороны РФ

ВКС РФ уничтожили переправу у Купянска-Узлового.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, курахово, минобороны, фаб-3000
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии