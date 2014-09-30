В Минобороны России рассказали о выполнении задачи на СВО.

Российские Воздушно-космические силы ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции переправу Вооруженных сил Украины, которая была установлена через реку Оскол. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что речь идет об объекте противника, размещенном в западном направлении от Купянска-Узлового на территории Харьковской области. Таким образом армия киевского режима теряет последние пути снабжения своих войск. Дополнительно военнослужащие разместили в Telegram-канале кадры объективного контроля выполнения боевой задачи.

Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения. пресс-служба Минобороны РФ

Корвет "Гремящий" выполнил ракетную стрельбу высокоточным комплексом "Калибр".

Фото и видео: Минобороны России