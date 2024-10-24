Экипажи ТОФ выполнили поставленную задачу в акватории региона.

Российский корвет "Гремящий" выполнил ракетную стрельбу высокоточным комплексом "Калибр" по береговой цели, расположенной на территории полигона "Кура" в Камчатском крае. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В маневрах был задействован экипаж тихоокеанского флота из акватории Авачинского залива. Специалисты из профильного ведомства добавили, что особенностью выполнения плановой практической стрельбы стал запуск снаряда при сложных метеорологических условиях. Боеприпас смог пролететь расстояние в 1300 километров.

Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, а также самолёты морской авиации ТОФ. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52м.

Фото и видео: Минобороны России