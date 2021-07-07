На ореховском направлении СВо задача выполнена силами "Днепра".

Российские военнослужащие уничтожили украинскую пехоту при помощи работы с противотанковым ракетным комплексом "Фагот" на ореховском направлении, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена силами "Днепра" на территории Запорожской области. Налет лишил армию киевского режима порядка пяти человек личного состава. Операторы беспилотников ведут постоянное наблюдение за деятельностью противника в регионе.

Бойцы осуществляют огневые налеты на пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. При помощи квадроцикла они оперативно выдвигаются на огневую точку и отрабатывают по противнику. пресс-служба Минобороны РФ

Командир противотанковой батареи с позывным "Турист" объяснил, что постоянная разведка действий противника систематизирована, а наблюдение дронами за ВСУ ведется при регулярной смене аппаратов.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Фото и видео: Минобороны России