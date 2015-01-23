Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы поразили позицию украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Расчет прибыл на позицию, произвел развертывание и нанес ракетный удар 220-мм реактивными снарядами по противнику. В результате выполненных действий были поражены бронетехника, живая сила и склад боеприпасов ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Видео: Минобороны России