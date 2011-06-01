Задача реализовала силами "Днепра" в рамках СВО.

Российский расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожил украинский пункт управления беспилотниками (БПЛА), а также размещенную на нем живую силу армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен группировкой войск "Днепр" на территории Херсонской области в ходе проведения специальной военной операции.

По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет нанес артиллерийский удар и уничтожил объект вместе с живой силой, замаскировавшейся в оставленных жилых домах. пресс-служба Минобороны России

Во время выполнения боевых задач расчеты гаубиц используют для нападений на противника осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это решение позволяет российским военнослужащим наносить максимальное огневое поражение украинским националистическим формированиям. Эффективная дальность орудия "Мста-Б" составляет до 25 километров. Большим плюсом техники является то, что она может работать в любое время и вне зависимости от погодных условий.

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Фото и видео: Минобороны России