Расчет FPV-дрона сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области

Российский боевой расчет FPV-дрона сорвал ротацию Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен разведывательным подразделением "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащим удалось уничтожить прямым попаданием бронированную машину противника с боевиками киевского режима. Противник прятал технику в лесистой местности. В тяжелой машине находился личный состав ВСУ.
Военнослужащими с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника.
пресс-служба Минобороны России
Специалисты добавили, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по бронированной машине ВСУ.
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Фото и видео: Минобороны России
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