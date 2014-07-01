На учениях ВВС Ирана показали продемонстрировали российский Як-130

На учениях ВВС Ирана показали продемонстрировали учебно-боевой российский самолет Як-130. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Во время учений самолеты российского производства выполняли не только полеты, но и учебные пуски ракет воздух-воздух. Отмечается. что Як-130 способен выполнять множество боевых задач. Вместе с истребителями МиГ-29 экипаж отрабатывал уничтожение беспилотника. Отметим, что Як-130 поступили в Иран в 2023 году.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".
Видео: Telegram / MESHKAT
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