На учениях ВВС Ирана показали продемонстрировали российский Як-130

Во время учений самолеты выполняли не только полеты, но и учебные пуски ракет воздух-воздух.

На учениях ВВС Ирана показали продемонстрировали учебно-боевой российский самолет Як-130. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Во время учений самолеты российского производства выполняли не только полеты, но и учебные пуски ракет воздух-воздух. Отмечается. что Як-130 способен выполнять множество боевых задач. Вместе с истребителями МиГ-29 экипаж отрабатывал уничтожение беспилотника. Отметим, что Як-130 поступили в Иран в 2023 году.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".

Видео: Telegram / MESHKAT