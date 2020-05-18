Расчет "Малки" уничтожил скопление бронетехники ВСУ в Курской области

Задача выполнена в российском приграничье.

Российский боевой расчет 203-миллиметровой самоходной гаубицы "Малка" поразил скопление бронированной техники Вооруженных сил Украины, размещенное в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции при тесном взаимодействии артиллерии с беспилотниками. БПЛА успешно передали координаты расположения цели противника военнослужащим, которые затем ликвидировали объекты.

Дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, технику и местоположение противника. После передачи координат артиллеристы приступают к уничтожению врага. прессс-служба Минобороны РФ

За счет большой дальности стрельбы, превышающей рабочую дистанцию орудий меньшего калибра, отечественная "Малка" способна дотягиваться до целей ВСУ, находящихся в тылу противника.

Минобороны показало работу расчетов ЗРК "Тор-М1".

Фото и видео: Минобороны России