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Минобороны показало работу расчетов ЗРК "Тор-М1"

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Задача выполнена "Центром" на красноармейском направлении СВО.

Появились кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1", который успешно прикрыл наступательные действия мотострелковых и танковых подразделений от разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена "Центральной" группировкой войск на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы прикрыли наступательные действия.

прессс-служба Минобороны РФ

Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ.

Фото и видео: Минобороны

Теги: всу, красноармейское направление, минобороны, сво, тор-м1
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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