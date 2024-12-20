Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" скорректировал огонь по пункту дислокации ВСУ

Задача выполнена "Днепром" в ходе СВО.

Российский боевой расчет беспилотного летательного аппарата "Мерлин-ВР" выявил и скорректировал огонь по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины, размещенных на правом берегу реки Днепр на каховском направлении в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Видеозапись с выполнением задачи опубликовал через социальные сети глава нового региона Владимир Сельдо. В профильном ведомстве уточнили, что миссии выполняются военнослужащими группировки войск "Днепр".

Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Расчет БПЛА "Мерлин-ВР" зафиксировал точное поражение пункта временной дислокации противника. пресс-служба Минобороны РФ

БПЛА "Мерлин-ВР" в темное и светлое время суток регулярно выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей противника, а также корректировки ударов авиации и огня артиллерии. Дополнительно дроны производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники армии киевского режима. Беспилотник "Мерлин-ВР" представляет из себя один из самых больших БПЛА, размах крыльев которого достигает пяти метров. Устройство способно летать на высоте до пяти километров и непрерывно вести наблюдение в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов.

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Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо