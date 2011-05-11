Задачи выполнены "Севером" на СВО.

Российские инженеры продолжают уничтожать последствия обстрелов Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области. На этот раз специалисты ликвидировали снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", расположенный в гражданском ангаре, а также неразорвавшиеся боеприпасы на территории промышленного предприятия. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются "Северной" группировкой войск в рамках проведения специальной военной операции.

В этот раз они получили запрос от местных жителей. Российские военнослужащие ликвидировали взрывоопасный предмет на месте. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30.

Фото и видео: Минобороны России