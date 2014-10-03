"Днепр" успешно отследил объект ВСУ и ликвидировал его.

Российский расчет ударных FPV-дронов в рамках планового облета боевой зоны сначала выявил БМП-1 Вооруженных сил Украины, расположенный на правом берегу Днепра на территории Херсонской области, а затем и уничтожил цель. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 17 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции. Ролик с моментами боевой работы военнослужащих опубликовал в собственном Telegram-канале губернатор нового региона страны Владимир Сальдо. Известно, что цели противника были успешно ликвидированы.

Операторы ударных дронов поднимаются в воздух. Несколько минут и замаскированная БМП-1 прямым попаданием уничтожена. пресс-служба Минобороны РФ

Представители ударных и разведывательных дронов работают в паре. Время обнаружения и уничтожения цели занимает у операторов несколько минут. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии по объектам ВСУ. Они также осуществляют наведение FPV-дронов на цели.

Расчеты "Града" и БПЛА нанесли удар по бронетехнике ВСУ на красноармейском направлении.

Фото и видео: Минобороны России