Военнослужащие "Запада" рассказали о работе на купянском направлении СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры боевой работы расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата, находящегося в зоне проведения специальной военной операции. Представители "Западной" группировки сил уточнили, что выполняют задачи на купянском направлении. В рамках боевого дежурства, которое ведется в круглосуточном режиме, специалисты при помощи многофункциональных беспилотников, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы со стороны противника, выполняют полеты на тактическую глубину для осуществления разведки и поиска целей противника, корректировки огня или видеофиксайии поражения военных объектов и живой силы ВСУ.

Перед нами стоит основная задача - выявить, обнаружить, доложить и уничтожить. Уничтожаем во взаимодействии с артиллерийскими расчетами. Обнаружили, сняли координаты, подали и уже работаем непосредственно с артиллерией. военнослужвщий с позывным "Китай"

Напомним, что дроны в зоне СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления "Запада" позиции местных националистов, которые часто размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады боеприпасов в частных секторах с гражданской инфраструктурой, вблизи социально-значимыми объектами.

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Фото и видео: Минобороны России