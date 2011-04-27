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Российские военные передали больнице в сирийской провинции Деръа медицинское оборудование

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В Босре состоялась гуманитарная акция.

Военнослужащие из российского Центра по примирению враждующих сторон на территории  Сирийской Арабской Республики  смогли передать сотрудникам местной больницы в городе Босра, расположенной в провинции Деръа, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Также известно, что дополнительно специалисты раздали гражданам продуктовые наборы. Речь идет о грузе, который превышает общую массу в три тонны. Население города получило муку, рис, чай, растительное масло и сахар.

Гуманитарная акция проходила на территории больницы. В ходе мероприятия военнослужащие ЦПВС передали персоналу больницы медицинское имущество, а также продуктовые наборы.

пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве добавили, что сирийский госпиталь получил халаты, медицинские перчатки и маски, оборудование, антисептики, жаропонижающее препарат и другие медикаменты.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: босра, гуманитарная помощь, цпвс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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