Российские военные передали больнице в сирийской провинции Деръа медицинское оборудование

В Босре состоялась гуманитарная акция.

Военнослужащие из российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики смогли передать сотрудникам местной больницы в городе Босра, расположенной в провинции Деръа, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Также известно, что дополнительно специалисты раздали гражданам продуктовые наборы. Речь идет о грузе, который превышает общую массу в три тонны. Население города получило муку, рис, чай, растительное масло и сахар.

Гуманитарная акция проходила на территории больницы. В ходе мероприятия военнослужащие ЦПВС передали персоналу больницы медицинское имущество, а также продуктовые наборы. пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве добавили, что сирийский госпиталь получил халаты, медицинские перчатки и маски, оборудование, антисептики, жаропонижающее препарат и другие медикаменты.

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Фото и видео: Минобороны России