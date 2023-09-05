Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки сил при помощи FPV-дронов поразили вышку сотовой связи Вооруженных сил Украины с ретрансляторами, а также несколько западных бронемашин. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге от 5 августа сделал начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Георгий Минесашвили.

FPV-дронами поражены бронетранспортер американского производства Bradley, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП немецкого производства Marder, три пикапа и Hummer, а также вышка сотовой связи с ретрансляторами и камерами видеонаблюдения, живая сила в районах Красного и Часова Яра. офицер "Юга"

Рукроврлитель местного пресс-центра группировки войск "Юг" отметил прессе, что артиллерия уничтожила в зоне СВО пять пунктов временной дислокации противника, размещенных в районах Авдеевки и Дзержинска в Донецкой Народной Республике, а также при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировала самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Дополнительно поражены пикап, боевой расчет противотанкового ракетного комплекса, два гранатометных расчета АГС в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное и Предтечино.

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Фото и видео: Минобороны России