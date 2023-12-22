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Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре

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"Днепр" выполнил задачу на херсонском направлении СВО.

Боевой расчет российских беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил, а затем ликвидировал лодку противника, пытавшуюся форсировать реку Днепр на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились военнослужащие из министерства по обороне в социальных сетях. 

Операторы выявили плавсредство противника на правом берег. Второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку.

пресс-служба Минобороны РФ

"Днепр" не позволил ВСУ выгрузить десант на левый берег.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, беспилотники, вмф россии, минобороны, черноморский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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