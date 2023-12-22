Расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре

"Днепр" выполнил задачу на херсонском направлении СВО.

Боевой расчет российских беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выявил, а затем ликвидировал лодку противника, пытавшуюся форсировать реку Днепр на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились военнослужащие из министерства по обороне в социальных сетях.

Операторы выявили плавсредство противника на правом берег. Второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель. Помощник умело зафиксировал попадание FPV-дрона во вражескую лодку. пресс-служба Минобороны РФ

"Днепр" не позволил ВСУ выгрузить десант на левый берег.

Фото и видео: Минобороны России