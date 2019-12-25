Рамиль Шамсутдинов этапирован в Тюменскую область

Ему предстоит отбыть в колонии строгого режима более 24 лет.

Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, этапирован в Тюменскую область. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Равиля Тугушева.

По его словам, сейчас его подзащитный находится в пути в тюменское управление Федеральной службы исполнения наказаний. На месте будет определено, в какой колонии Шамсутдинову предстоит отбыть свой срок. Предположительно, это станет известно через полторы недели.

Напомним, в 2019 году Шамсутдинов, будучи солдатом срочной службы, при сдаче караула расстрелял сослуживцев. В январе текущего года Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате компенсаций семьям убитых военнослужащих на сумму 9,8 миллионов рублей.

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Фото: СК России