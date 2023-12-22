Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США

Бизнесмен объявил о поддержке кандидатуры Дональда Трампа.

Американский предприниматель Вивек Рамасвами объявил своим сторонникам в штате Айова о выходе из президентской гонки в США. Ранее это решение со стороны политика анонсировало новостное агентство The Bloomberg. Известно, что о таком заявлении бывший кандидат на роль лидера Белого дома от Республиканской партии решился после проведения первых кокусов республиканцев, которые дали формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии. Он также объявил о поддержке Дональда Трампа.

Мы приостанавливаем президентскую кампанию. Он получит мою полную поддержку. Вивек Рамасвами, бизнесмен

В США Крис Кристи заявил о выходе из предвыборной гонки.

Фото и видео: YouTube / Vivek Ramaswamy