Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик

Подпольщик раскрыл подробности выполнения задания.

Ракетный удар в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве (здание адмиралтейства) уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров. Соответствующее заявление в рамках интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал местный координатор подполья Сергей Лебедев. Специалист объяснил, что украинское и иностранное командование находилось на объекте ради переговоров. Эксперт добавил, что после удара России противовоздушные силы Украины отправили следом свою ракету, которая приземлилась на пятиэтажное здание, стоящее пред заводом.

Был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известному как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально. Сергей Лебедев, координатор подполья

Подпольщик добавил, что не может говорить о том, из каких конкретно государств были погибшие иностранцы. Он заметил, что речь идет об англоязычных представителях. По предположению Лебедева, речь идет о британцах или американцах. СПециалист пояснил, что после совершенного ракетного удара украинские власти запретили в том районе фото- и видеосъемку до шести часов утра.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости