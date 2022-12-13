РИА Новости: ВСУ били из танка по дому в Артемовске после отказа жителей уехать на Украину

Житель города рассказал об ультиматуме Киева.

Вооруженные силы Украины стреляли из танка по пятиэтажному зданию в городе е в Артемовске после того, как остававшиеся там местные жители отказались выехать на подконтрольную киевскому режиму территорию. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" один из эвакуированных граждан - Владимир Кузнецов. Он заметил, что население пряталось в подвалах, куда и нагрянули социальные службы. Они выдвинули жителям ультиматум о том, что они либо заберут ребенка, либо все должны отправиться на Украину.

Как отказались выезжать на территорию Украины — подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ — с подвала в маленькие окошки видно украинские флаги. Владимир Кузнецов, Житель Артемовска

Житель Артемовска добавил, что украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь на подконтрольную Киевом территорию, отобрав у женщины ребенка, а также фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию. Остальные жители остались в многоэтажке, а ВСУ стали бить по дому прямой наводкой.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости