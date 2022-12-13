Пушилин: российские подразделения принимают меры, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ

Врио главы ДНР оценил работу военных в регионе.

Российские боевые подразделения принимают исчерпывающие меры для того, чтобы отразить готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины в регионе проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на прямой линии с гражданами региона сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник добавил, что противник пойдет в атаку "рано или поздно".

Могу сказать, что наши ребята, Министерство обороны к этому готовы, принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось. С учетом погодных условий <...> я сомневаюсь, что это будет начало мая, первая половина мая. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Денис Пушилин