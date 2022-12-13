Пушилин намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ДНР

Врио главы ДНР рассказал о том, что хочет остаться среди управленцев региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал на прямой линии с жителями о том, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя республики на следующий срок. Чиновник рассказал о том, что находился у истоков формирования ДНР, поэтому в настоящее время чувствует личную ответственность за те избирательные процессы, которые идут на территории. По его мнению, что власти смогли достичь целей - стать частью России. Однако Пушилин не думает, что реализованы все задачи, которые есть у местной администрации.

Да, я буду. Если будет соответствующая поддержка, будем работать. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что единый день голосования в 2023 году пройдет в стране 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Пушилин анонсировал появление в ДНР новых страховых компаний.

Фото и видео: Вконтакте / Денис Пушилин