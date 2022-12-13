Пушилин анонсировал появление в ДНР новых страховых компаний

Врио главы региона рассказал о страховании на территории.

Новые страховые компании могут заработать на территории Донецкой народной республики совсем скоро. Соответствующее заявление в рамках выступления перед жителями региона сделал временно исполняющий губернатора ДНР Денис Пушилин. Чиновник напомнил о том, что страховые полисы от компании "Хатхор" работают также и на остальных территориях страны, поэтому документ позволяет гражданам ДНР передвигаться с ним по всей стране.

Если вас интересует, когда зайдут остальные компании, то этот вопрос сейчас в самой активной фазе. Есть уже ряд технических проработок, чтобы и другие страховые компании могли работать в практической плоскости. Будет совсем скоро еще и выбор. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин пообещал восстановить разрушенное жилье или выплатить компенсацию жителям ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Денис Пушилин