В ДНР за год планируют восстановить девять мостов, в том числе в Мариуполе

Денис Пушилин оценил состояние дорог в регионе.

Власти Донецкой народной республики в 2023 году намерены организовать восстановление девяти мостов, в том числе в городе Мариуполе. Соответствующей информацией с жителями региона в ходе прямой линии поделился временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики. Денис Пушилин пояснил, что социальные опросы показывают чиновникам серьезную озабоченность состоянием дорог. Чиновник добавил, что изношенность транспортных артерий значительная, хотя в прошлом году было отремонтировано более число дорог по сравнению с прошлыми периодами.

Если берем общего пользования, то это 350 км, согласно плану, если берем по дорогам муниципальным, то это еще 190 км. Также будут восстановлены девять мостов. Среди них мост через реку Средний Еланчик по трассе Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь, и пять мостов и путепроводов в самом городе Мариуполе. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Дениси Пушилин напомнил, что Горловку регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины, поэтому на текущий момент около 95 дорог в населенном пункте нуждаются в ремонтных мероприятиях.

В ДНР запланировали начать ежедневную подачу воды в первых числах июля.

Фото и видео: Вконтакте / Денис Пушилин