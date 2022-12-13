В ДНР запланировали начать ежедневную подачу воды в первых числах июля

Денис Пушилин рассказал о работе нового водовода из Дона.

Подачу воды в населенные пункты Донецкой народной республики в ежедневном режиме планируют власти региона запустить в начале июля текущего года. Соответствующее заявление в рамках выступления перед гражданами на прямой линии сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Чиновник добавил, что постепенно будет увеличиваться подача воды, но этот момент будет зависеть от функционировании нового водовода, который идет из акватории реки Дон.

Пока что с учетом ограниченности мы понимаем, что это все равно будет почасовая подача воды, постараемся сделать максимально возможное количество часов подачи воды, но опять же это будет очень четко пересекаться с состоянием наших сетей. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Эксперт заметил, что если не произойдет ничего чрезвычайного, то уже 30 апреля администрация сможет увеличить в тестовом режиме подачу воды с 17:00 до 22:00 часов вечера. Ресурсы станут поступать раз в три дня. Далее вода начнет поступать примерно через день (к июню месяцу).

Пушилин раскритиковал советников за заявления о ситуации в Артемовске.

Фото и видео: Вконтакте / Денис Пушилин